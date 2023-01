Confabitare, 18 case per proteggere i senzatetto dell'emergenza freddo

In questi giorni di gelo estremo, Confabitare, l'associazione dei proprietari immobiliari, ha preso una decisione solidale ed efficace per aiutare i senzatetto della città di Bologna che si trovano in una situazione di grande difficoltà.

Grazie ad un sondaggio tra i propri associati, l'associazione ha individuato 18 appartamenti sfitti nel centro storico di Bologna, che verranno messi a disposizione gratuitamente per coloro che non hanno un tetto sopra la testa. Questi appartamenti sono arredati e riscaldati, offrendo un riparo sicuro dalle rigide temperature e dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il presidente di Confabitare, Alberto Zanni, ha dichiarato: "Siamo profondamente preoccupati per la situazione dei senza tetto in questi giorni di freddo intenso. Come associazione di proprietari immobiliari, vogliamo fare la nostra parte per aiutare queste persone e offrire loro un tetto sopra la testa caldo e protetto in questi momenti difficili".