L'appello della Croce rossa Bologna: "Vaccinarsi è un dovere sociale ma anche per sè stessi"|VIDEO

La vaccinazione anti Covid è "Un dovere sociale ma anche per sè stessi". Lo ha detto il presidente del Comitato provinciale della Croce Rossa, Marco Migliorini, parlando all'agenzia 'Dire' oggi a margine di una conferenza stampa in Comune.

Dall'inizio della pandemia, Croce rossa è impegnata anche nelle consegne di spesa e farmaci. Poi è iniziata la campagna vaccinale e insieme a tante altre associazioni di volontariato - continua Migliorini - è negli hub a dare supporto logistico a tutta l'attività".

E sulle perplessita in merito a vaccini e Green pass; il presidente afferma che. "Al di là delle perplessità esposte da alcuni, ci sono i dati che confortano": da un lato "la grande partecipazione alla vaccinazione", dall'altro "è vero che i casi stanno aumentando ma ci troviamo in una situazione diversa, con una luce che possiamo vedere in fondo al tunnel, proprio perchè ci si vaccina e c'è un grande impegno dei volontari anche su questo".

Per il presidente della Croce rossa bolognese, "il grande sforzo che le istituzioni e il volontariato hanno fatto sta dando dei risultati. Ci si aspetta sempre di più ma il percorso intrapreso è sicuramente positivo". Da qui l'appello a vaccinarsi, "come dovere sociale ma anche per sè stessi- conclude Migliorini- perchè la maggior parte delle persone con quadri gravi clinici in questo momento non è vaccinata" e i numeri "parlano in maniera molto chiara. Quindi vaccinatevi, vaccinatevi: per il bene che dovete volere a voi stessi e agli altri". (Dire)