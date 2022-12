Strage 2 agosto, appelli distinti per i processi. Bolognesi: "È un bene"

"E' un bene" il fatto che non saranno riuniti in un unico procedimento i processi d'appello sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bolognaa carico, rispettivamente, di Gilberto Cavallini e di Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia.

"E' un bene, un problema in meno per i parenti delle vittime", dice Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari vittime della strage alla stazione di Bologna.

L'annuncio in merito (non ci sono i tempi tecnici per l'unificazione degli appelli) dato ieri incontrando la stampa in Procura generale, da Lucia Musti, procuratrice generale reggente del capoluogo emiliano, era una cosa in cui i parenti speravano e che hanno chiesto; dunque anche "di buon auspicio" per i processi, continua Bolognesi.

"Poi, certo i processi non sono vinti in partenza, ma cerchiamo almeno di giocarceli fino in fondo. Speriamo chele prossime volte non escano interviste prima o durante i processi per provare a cambiare le carte in tavola", si augura infine Bolognesi parlando alla Dire.