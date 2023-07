Appennino in affanno dopo l'alluvione: "Mancano le ditte e i materiali"

“C’è tanta strada da fare” per risollevare l’Appennino bolognese messo in ginocchio dall’alluvione. Non si trovano le ditte né i materiali necessari alla ricostruzione. A lanciare l’allarme sulla situazione in cui gravita montagna bolognese a più di due mesi dagli eventi calamitosi di metà maggio, è la sindaca di Monghidoro Barbara Panzacchi. Per sistemare tutto, “serviranno anni, entro la fine del 2023 non ce la faremo sicuramente”, spiega la sindaca. Anche perché, “al momento è difficile trovare ditte disponibile, visto che vengono chiamate un po’ ovunque da tutti i Comuni”. E non è l’unico problema, visto che “non è facile nemmeno trovare materiali e pali, oltre a tutto quello che serve”. Per Panzacchi, che nel suo territorio conta 56 frane, “è una gara contro il tempo”. A Monghidoro sono stati completati i primi interventi urgenti, “ma i lavori – segnala la sindaca – per sistemare definitivamente la viabilità del territorio sono ancora lontani”. Il Comune ha già impegnato 400 mila euro e ora attende “che arrivino altro risorse” perché “quelle che potevamo mettere le abbiamo messe, nonostante i nostri risicati bilanci per ricollegare tra loro frazioni e cittadini che erano rimasti isolati”.

La situazione delle strade

Meno nero il quadro disegnato dagli altri Comuni montani. A Loiano, per esempio, i problemi che riguardano la viabilità “sono in via di risoluzione, soprattutto sulla strade della Futa”, afferma il sindaco Fabrizio Morganti. Mentre entro ottobre, prevede il sindaco, saranno i risolti i problemi anche “per quanto riguarda la provinciale Fondovalle Savena”. Nonostante tutto, però, gli eventi culturali in programma in Appenino sono stati quasi tutti confermati. “Ne è saltato solo uno, proprio perché si trovava nella frazione più colpita dal maltempo e la viabilità in zona è stata interrotta. Ma recupereremo, e comunque tutti gli altri eventi si stanno sviluppando come da programma, tra laboratori e visite guidate", spiega Concetta Balzotti, consigliera delegata al Turismo per la Città metropolitana.