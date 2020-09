Protesta al Corno alle Scale contro la seggiovia: "Soldi sprecati"

Una manifestazione al Corno alle Scale per dire no alla nuova seggiovia. Le associazioni ambientaliste, in testa Wwf e Legambiente, protesteranno il 20 settembre nella stazione sciistica dell'Appennino bolognese "contro un cantiere devastante che mette a serio rischio l'ambiente di Corno alle Scale".

Nel mirino la nuova seggiovia a sei posti prevista tra il parcheggio delle Polle e il lago Scaffaiolo. "Sette milioni di euro, più i costi di demolizione e rinaturazione, per smantellare una seggiovia esistente, funzionante e costruirne un'altra sullo stesso tracciato ma prolungato di 200 metri verso il lago Scaffaiolo", si legge nel volantino della manifestazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Denaro pubblico sprecato - lo definiscono i promotori - in un momento di grave crisi economica, per una stazione sciistica i cui debiti sono stati ripianati con risorse pubbliche". Infatti, "già da diversi anni, il surriscaldamento globale non consente la pratica dello sci, sotto i 1.800 metri, in modo sostenibile. Con questa seggiovia si distrugge per sempre l'unica vera risorsa della popolazione locale, l'ambiente e il paesaggio".