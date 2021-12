Valorizzare l'Appennino: nasce il protocollo 'Genti e sorgenti fra Reno e Panaro'

Un nuovo protocollo d’intesa è stato siglato dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese in collaborazione con i comuni di Vergato e Castel d’Aiano e le Pro Loco di Castel d’Aiano, Cereglio, Labante, Rocca di Roffeno, Tolè e Villa d’Aiano. Si chiama “Genti e sorgenti fra Reno e Panaro” il progetto che ha lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio, dei firmatari e fondatori, che si trova a cavallo tra le due province di Bologna e Modena, in modo coordinato attraverso l’attuazione di linee programmatiche condivise.

Le crisi economica e pandemica- spiega una nota- hanno reso più evidente il fenomeno dello spopolamento della montagna e di conseguenza lo svuotamento anche del valore di comunità molto forte e presente in questi territori. Da qui l’esigenza di creare una rete tra le istituzioni, le associazioni locali e le attività imprenditoriali, che accompagni e sostenga, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze delle politiche turistiche innovative e lo sviluppo di un modello comunitario in grado di coniugare una offerta turistica con il tessuto sociale. Anche per questo “Genti e sorgenti fra Reno e Panaro” è stato realizzatoin stretta connessione con Territorio Turistico Bologna-Modena.

Una strategia unica che si avvale della guida di due soggetti che siano rappresentativi di tutte le realtà imprenditoriali e non solo degli attori firmatari del progetto. Saranno, quindi, creati un Comitato di Indirizzo ed un Comitato Tecnico che, opportunamente coordinati, realizzeranno un piano operativo finalizzato a adottare una unica linea di progettazione e comunicazione coordinata sia interna (popolazioni dei comuni di riferimento) sia esterna (istituzioni metropolitane-regionali ecc) sia turistica (multilinguistica).