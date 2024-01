Sinistra in Appennino: "Neve artificiale? E' insostenibile, serve cambiare modello"

"Che in Appennino spesso non nevichi durante le vacanze di Natale non è una novità, ma quando diventa la norma ciò impone un ripensamento". Inizia così la lettera aperta che Coalizione Civica per Bologna, Casalecchio da Vivere, Sinistra per Monte San Pietro, Èwiva Casalecchio e Progresso Ozzano hanno indirizzato alle Regione Emilia-Romagna, per attuare una "trasformazione in grado di rendere [l'Appennino] ben vivibile per i prossimi decenni, piuttosto che vederlo boccheggiante nel giro di pochi anni".

Il tema è la scarsità delle precipitazioni e gli inverni ormai costantemente senza neve anche a quote oltre i mille metri, e il suo scontrarsi con la strategia di sostegno agli impianti sciistici da parte degli enti locali, fatta di incentivi, ristori e nuovi impianti. Di recente il tema ha avuto anche momenti di scontro, come la nuova seggiovia Polla Scaffaiolo, oggetto di una battaglia anche legale tutt'ora in corso.

La situazione "è irreversibile e nella nostra regione si è visto con la siccità terribile dell’ultimo biennio, le precipitazioni estreme di maggio e novembre e, ora, di nuovo la poca neve in montagna" continua la lunga missiva.

Sulla base dei report Ipcc sui cicli dell'acqua e i cambiamenti climatici indotti dalle attività umane, per le nostre montagne "dobbiamo attenderci la diminuzione delle precipitazioni nevose e una forte riduzione della permanenza della neve al suolo, con tutto ciò che ne consegue" prosegue la lettera.

Alla poca neve caduta "taluni vorrebbero rimediare con la neve artificiale. Ma questa non è una soluzione, è un tappabuchi temporaneo che funziona solo per integrare quella naturale. La totale assenza di neve naturale non può essere compensata con tecnologie di produzione di neve artificiale, soprattutto se la temperatura scende raramente sotto lo zero. Poi c’è il tema dell’uso delle risorse, come l’acqua e l'energia, che vengono sottratte ad altri usi. Per innevare un solo ettaro di pista, anche i più recenti cannoni, si consumano in media circa 14.000Kwh, pari al consumo annuale di energia di 7-8 abitazioni con quattro persone".

La domanda d’acqua indotta dall’innevamento artificiale della montagna "andrebbe in competizione con l’uso civile, incluse le strutture ricettive, e con l’acqua necessaria nel settore agricolo e idroelettrico. La scarsità di acqua in montagna avrebbe effetti anche sull’acqua disponibile in città".

Quindi che fare? Per i sottoscrittori della lettera occorre "comunque correre ai ripari, investendo in strategie alternative che diano continuità nel futuro. Vediamo già come i territori che hanno investito in cicloturismo e cammini già trent’anni fa ora godono di un grande vantaggio competitivo. Investire nella neve significa non dare alcun vero futuro alle nostre montagne".

Qui parte l'appello alla Regione Emilia-Romagna, la quale deve -secondo i firmatari- affinare "le strategie di sviluppo di turismo e produzioni locali dell’Appennino, se intende puntare a una trasformazione in grado di renderlo ben vivibile per i prossimi decenni, piuttosto che vederlo boccheggiante nel giro di pochi anni".