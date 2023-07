Lella Costa, Goran Bregovic, Patrizio Roversi (e altri ancora) testimonial per "Appennino aperto" | VIDEO

Lella Costa, Goran Bregovic, Patrizio Roversi, Roberta Giallo, Arianna Porcelli Safonov, Andrea Santonastaso, Raiz sono tra i testimonial della chiamata per l’Appennino promossa da Territorio Turistico Bologna-Modena e Città metropolitana. "A dispetto delle difficoltà della primavera", segnata dall'alluvione che ha provocato diverse frane e smottamenti, "la montagna bolognese è ovunque raggiungibile e visitabile in totale sicurezza", spiega la Città metropolitana. Con questo messaggio si presenta “Appennino Aperto”, il progetto che racconta come vivere e raggiungere il territorio, "con un’attenzione specifica sulla programmazione culturale di alcuni comuni montani", sottolinea l'ente.

E così, per promuovere il territorio montano, le iniziative in programma e fornire le informazioni su come raggiungere le sedi degli eventi e sull’accessibilità ai cammini. "è stata creata una pagina web dedicata, curata da eXtraBO" che "offre una carrellata sugli eventi culturali e turistici del periodo successivo, informazioni sulla viabilità ed un dettaglio intorno alla praticabilità dei cammini". Ai volti e alle voci di diversi personaggi del panorama culturale e artistico, "presenti nel territorio all’interno delle rassegne di eventi o perché ci vivono o ci lavorano,è affidato l’invito a scoprire le opportunità e le meraviglie della nostra montagna", continua la Città metropolitana.

Panzacchi (sindaca Monghidoro): "Ricco programma"

"Dopo gli eventi calamitosi del maggio scorso - sottolinea Barbara Panzacchi, sindaca di Monghidoro e consigliera metropolitana delegata al Turismo - i Comuni maggiormente colpiti dai gravi danni che si sono verificati a causa del dissesto idrogeologico hanno comunque portato avanti con convinzione una ricca programmazione di eventi, manifestazioni culturali e di promozione turistica e sono pronti ad accogliere i moltissimi visitatori che hanno il desiderio di vivere appieno e con temperature gradevoli le eccellenze naturalistiche, paesaggistiche, storico- culturali, ricreative, sportive ed enogastronomiche dell'Appennino bolognese"

Di Gioia (Città metropolitana): "Montagna raggiungibile in sicurezza"

“La politica culturale metropolitana - evidenzia Elena Di Gioia, delegata alla Cultura - si definisce e si rafforza nell’incontro e confronto con i Distretti Culturali, impegnati a valorizzare e consolidare il senso di vicinanza tra i comuni nell’intera area metropolitana. Oggi, in questa complessa situazione post-alluvione, è importante non solo comunicare che la montagna bolognese è raggiungibile in totale sicurezza, ma che tante sono le iniziative e occasioni culturali programmate e offerte ai visitatori all’interno di Bologna Estate metropolitana e con un programma artistico e culturale davvero significativo"

Gli eventi

“Appennino Aperto” al momento si concentra sulla programmazione dei Comuni di Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro e San Benedetto Val di Sambro. "Un progetto corale che intende mettere in luce la ricchezza dell’area metropolitana e che potrà arricchirsi di nuovi contenuti", spiega la Città metropolitana.

LOIANO

“Vino, spizzichi e bocconi” – 24 e 31 luglio

Tutti i lunedì fino al 4 settembre, serate di convivialità in Piazza Dall’Olio. Ogni lunedì menù diverso con accompagnamento di vini del territorio. Obbligatoria di prenotazione.

Il Comune di Loiano è raggiungibile tramite SS 65 della Futa uscendo da Bologna (strada provinciale Fondovalle Savena ancora interrotta), oppure da San Lazzaro di Savena, SP 36 e SP 22 (Quinzano) fino a Loiano su SS 65, oppure da Sp 7 (Monterenzio) si raggiunge S.B del Quercerto, Quinzano e Loiano. Barbarolo raggiungibile solo da Bologna su SS 65.

MARZABOTTO

“Crinali 2023: Teatro a Marzabotto” – 26 luglio dalle ore 21:00 | Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” e Area archeologica di Kainua

Reading “Pinocchio confidential” di Gabriele Vacis e Lella Costa, con Lella Costa. Tratto dal romanzo “Le avventure di Pinocchio. Storie di un burattino” di Carlo Collodi.

Ingresso intero €15, gratuito per i minori di 14 anni.

Il Comune di Marzabotto e il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” sono raggiungibili tramite la SS 64 Porrettana.

MONGHIDORO

“Fisar-Monghidoro. Rassegna dedicata alla fisarmonica, serata ‘Il liscio tradizionale’”– 25 luglio| Piazza Cavalier Gitti

“Bologna e dintorni, dalla filuzzi a Lucio Dalla. Con The Sound Fields” - 26 luglio | Chiostro della Cisterna, Piazza S. Leonardo, 1

Serata “Il tango”-1 agosto | Chiostro della Cisterna, Piazza S. Leonardo, 1

“Amori corti”. Spettacolo teatrale con Alessandra Merico e Enzo Casertano- 2 agosto | Chiostro della Cisterna

Tutte le attività legate a Monghidoro si trovano nel capoluogo del Comune, che può essere raggiunto tramite la strada statale n. 65 della Futa, oppure attraverso la strada provinciale n. 7 della Valle Idice, oppure prendendo l’autostrada A1 – Panoramica, con uscita a Rioveggio per poi proseguire in direzione San Benedetto Val di Sambro, Madonna dei Fornelli, Monghidoro. Non è possibile, invece, arrivare tramite la strada provinciale Fondovalle Savena, ancora interrotta.

MONTERENZIO

“Cena e concerto dei Ze Tafans” – 22 luglio alle ore 21.00 | Parco del Museo di Monterenzio. Evento a ingresso libero.

Parco del Museo: raggiungibile su viabilità ordinaria

Parco Archeologico di Monte Bibele raggiungibile su via Idice ordinaria fino al cosiddetto “guado sul fiume” percorribile in auto con deviazione obbligatoria sulla destra e di nuovo su viabilità ordinaria fino a destinazione.

MONZUNO

“Gatti un po’ matti. Esposizione d’arte creativa”, di Duilio Camarlinghi– dal 22 luglio al 6 agosto

Festa di Gabbiano – 22-23 luglio

Festa di Valle – 29 luglio

Festa degli Alpini – 29 e 30 luglio

Il Comune di Monzuno è raggiungibile da Rioveggio e Brento. Solo per la frazione di Gabbiano, è percorribile anche la strada da San Benedetto da Valle. Restano chiuse le strade da Vado a Monzuno (SP59) e del Fondovalle Savena.

PIANORO

“Favolando per le valli- Fantateatro. L’apprendista” – 27 luglio | Piazzale della Chiesa S. Giovanni Battista – Livergnano.

“A un passo dalla musica. Concerto Servillo/Girotto/Mangalavite” – 1 agosto | Piazza Piccinini – Rastignano

“Borghi in festa” – 2 agosto | Borgo Tazzola

Il Comune è normalmente raggiungibile sulla viabilità ordinaria. Fa eccezione il Monte delle Formiche (strada interrotta). Mentre, il Crinale Il Poggio (punto panoramico), Via Calvane, in Val di Zena raggiungibile dalla Via Zena/Via del Bosco/Via Calvane.

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

“Ave Cesare” – 29 e 30 luglio | Pian di Balestra

Una due giorni rievocativa per valorizzare il territorio ed il suo patrimonio storico della vecchia strada romana Flaminia militare.

“Borghi DiVini” – 29, 30 e 31 luglio | Qualto

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro è raggiungibile da Bologna tramite SS64 “Porrettana” fino a Sasso Marconi, deviazione a sinistra per Val di Setta, oppure tramite autostrada A1 uscita Roncobilaccio.