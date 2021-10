Appennino, 600 dosi di vaccino il 20 e 21 ottobre

Il Distretto dell’Appennino, in linea con quanto intrapreso dell’Azienda USL di Bologna, ha programmato due giornate ad accesso diretto il 20 e 21 ottobre: a disposizione 600 dosi per tutti gli over 12 che non siano ancora vaccinati, per facilitare l’accesso e far accelerare ulteriormente la campagna vaccinale.

Il programma

Mercoledì 20 ottobre, a Castiglione dei Pepoli, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, presso l’hub vaccinale PalaPepoli saranno a disposizione 300 dosi

Giovedì 21 ottobre, presso l’hub di Silla, in via Giovanni XXIII Sala Civica Gandolfi, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, saranno a disposizione altre 300 dosi.