Appostato in macchina, il titolare del bar fa arrestare il ladro

Si è appostato nella sua auto intenzionato a scovare l’autore di alcuni furti avvenuti ai danni del suo bar. E ci è riuscito. La Polizia infatti, questa notte, ha arrestato in flagranza di reato un cittadino senegalese 46enne per tentato furto aggravato a "Il Principe" di via Toscana 32.

Il titolare, che ha riferito alla polizia di aver subito diversi furti negli ultimi giorni, alle ore 23.30 circa, ha visto due soggetti avvicinarsi al bar e iniziare a forzare la porta di ingresso. A quel punto, restando sempre nascosto, ha chiamato il 113 che ha inviato sul posto la volante.

I due sono immediatamente fuggiti in sella a due biciclette, in direzione di Via Murri: uno dei due è stato, mentre l’altro ha fatto perdere le proprie tracce.

Il 46nne è stato condotto negli Uffici della Questura e da ulteriori controlli è risultato irregolare sul territorio nazionale e gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, tentato omicidio e in materia di stupefacenti.

È stato quindi arrestato per tentato furto aggravato in concorso con persona rimasta ignota. Questa mattina è previsto il processo per direttissima.

Sempre in tema di reati predatori, i carabinieri hanno arrestato un 53enne italiano, ritenuto l'autore della rapina a mano armata nel negozio Tigotà di Corticella e probabilmente anche di altri episodi simili. Con una pistola scacciacani e con il casco, si era fatto consegnare l'incasso, per poi fuggire in moto.