Motorizzazione in affanno? Utenti: "Agende piene. Fino a un anno per prendere la patente"

Motorizzazione Civile in affanno a Bologna con agende piene "sine die" per il disbrigo delle pratiche. Dagli esami per conseguire la patente di guida, al rilascio dei permessi internazionali, alle revisioni, ai collaudi, i tempi in via dell'Industria sarebbero biblici. E' il quadro lamentato da alcuni cittadini.

Diverse infatti le segnalazioni arrivate a Bologna Today: "Si rischia di dover spendere altri soldi perchè non si possono sostenere gli esami - ci spiega la mamma di una 18enne - mia figlia ha fatto domanda a metà giugno e ha 6 mesi di tempo per sostenere l'esame di teoria, se si andasse oltre, bisognerebbe pagare nuovamente, ma di sicuro c'è solo la mancanza di un posto, quindi siamo a rischio".

Ma cosa succede in Motorizzazione? Secondo le denunce di diversi cittadini, in via dell'Industria mancherebbe il personale, quindi gli esaminatori, rendendo pressoché impossibile sostenere il test in tempi "normali". Si parla di persone che per il rilascio della patente hanno impiegato un anno.

"Devo iscrivere mio figlio all'esame della patente e il primo appuntamento è a febbraio 2023 - segnala un altro genitore sui social - L'ufficio è aperto un solo giorno alla settimana dalle 8.30 alle 12 e non ci si può iscrivere online. Il servizio di prenotazioni sul portale dell'automobilista non funziona e al telefono non rispondono".

Non va meglio per chi deve ottenere il permesso di guida internazionale, per chi cioè deve utilizzare l'auto in un paese non comunitario: "A metà gennaio partirò per l'Asia, ho fatto tutto le pratiche, dall'autenticazione della foto, ai versamenti, ma non è possibile fissare un appuntamento sul 'portale dell'automobilista', come sarebbe di prassi. Ieri mi sono recata alla Motorizzazione Civile per presentare la domanda in presenza e non mi hanno lasciato entrare e accedere agli sportelli", ci racconta un'altra cittadina: "Ho scritto tre volte, ho cercato di prenotare e quando ho chiamato la Motorizzazione per chiedere come comportarmi, il solito addetto spazientito non ha saputo rispondermi, se non che avrei dovuto prendere un appuntamento - cosa impossibile - o rivolgermi a un'agenzia di pratiche auto. C'è anche un altro punto, se ne trovassi una pagherei 90 euro contro i 42,60 euro, quindi più del doppio". La risposta quindi, oltre a essere sbagliata, porterebbe comunque un utente a dover ricorrere al privato un po' come accade per una visita o un esame clinico.

Anche noi abbiamo tentato di effettuare una prenotazione in tempi "umani": il primo giorno utile è il 18 gennaio, mentre al telefono non risponde nessuno.