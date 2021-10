Apre la terrazza sulla Torre Orologio: vista mozzafiato sulla città|FOTO e VIDEO

Vista ancor più mozzafiato sulla città. Lunedì 1° novembre iniziano le visite alla terrazza sulla cima della Torre dell’Orologio di Palazzo d’Accursio.

Già aperta al pubblico da ottobre 2020, l’accesso era consentivo fino al balcone merlato di Palazzo d’Accursio, mantenendo invece chiuso per i visitatori l’accesso alla sommità sopra il meccanismo di funzionamento dell’orologio della Torre duecentesca.

Ora invece è possibile accedere anche alla terrazza collocata più in alto, che permette di godere di una vista panoramica sulla città di Bologna, sul centro storico e sulle colline e con una visuale su Piazza Maggiore, la Basilica di San Petronio e in particolare sulla altre Torri della città “turrita”, Asinelli inclusa.

Biglietti

Il biglietto d’ingresso, che rimane invariato e che consente l’accesso anche alle Collezioni Comunali d’Arte di Palazzo d’Accursio, è acquistabile come sempre presso l’ufficio informazioni di Bologna Welcome in Piazza Maggiore 1/e e online, sul sito di Bologna Welcome.

Dall’applicazione MyBologna è facilmente accessibile l’audioguida dedicata, aggiornata e arricchita anche della sezione sulla nuova terrazza (sia in italiano che in inglese) con informazioni e curiosità sul monumento.

Le visite alla Torre dell’Orologio sono gestite da Bologna Welcome in collaborazione con l’Istituzione Bologna Musei.

Sono previste tre tipologie di biglietto: biglietto intero 8 euro, biglietto ridotto 5 euro (under 12 – over 65 – scolaresche – studenti universitari – possessori Card Cultura e Bologna Welcome Card – gruppi), biglietto gratuito per persone con disabilità e loro accompagnatori; guide turistiche autorizzate; accompagnatori dei gruppi; bambini fino a 4 anni non compiuti.