In piazza senza mascherina, sindaco di Anzola: "Ecco perché da domani saremo arancione scuro"

"Le forze dell’ordine non possono e non devono stare a guardare se ogni persona indossa la mascherina perchè è un obbligo e prima ancora è un dovere civico"

"Piazza IV novembre ore 17 del 26/02/2021: 20 persone nella piazzetta delle quali 16 senza mascherina e 4 con la mascherina". Lo scrive sui social, allegando anche una foto, il sindaco di Anzola dell'Emilia, Giampiero Veronesi che aggiunge: "Ecco spiegato perché da domani tutta la città metropolitana di Bologna sarà in zona arancione scuro".

"Altro che controlli - continua Veronesi - le forze dell’ordine non possono e non devono stare a guardare se ogni persona che gira indossa o non indossa la mascherina perchè è un obbligo e prima ancora è un dovere civico: andrebbero piuttosto “controllati” i cervelli", conclude.