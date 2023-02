Suicidio assistito in Svizzera, la Procura di Bologna chiede l'archiviazione

La Procura di Bologna chiede di archiviare l'autodenuncia presentata da Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato che nei giorni scorsi hanno accompagnato al suicidio assistito in Svizzera una cittadina bolognese di 89 anni che, colpita dal morbo di Parkinson, non poteva quasi più muoversi e parlare.

"La Procura della Repubblica, dopo avere iscritto a modello 21 un fascicolo per il reato di cui agli articoli 110 e 580 del codice penale, si è indotta a richiedere l'archiviazione, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, come ricostruita dopo la decisione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 242 del 2019".

"Si è ritenuto di valorizzare nel rispetto, dei principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, una interpretazione estensiva del parametro della sottoposizione della persona interessata a trattamenti di sostegno vitale, così da estendere tale nozione anche a situazioni ulteriori rispetto al collegamento della persona con un macchinario che ne assicuri la persistenza delle funzioni vitali. Si è poi valorizzato il dato rappresentato dal novum normativo introdotto con la riforma Cartabia laddove la richiesta di archiviazione è imposta quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Al riguardo, proprio le considerazioni sopra esposte depongono per una prognosi sfavorevole rispetto alla ipotesi di condanna, anche a fronte di precedenti decisioni giurisprudenziali - idonee a fondare un ragionevole diritto vivente - che hanno esclusa la sussistenza del reato di cui all'articolo 580 c.p. in vicende dal contenuto sostanzialmente assimilabile a quella di interesse".