Marzabotto e Monte Sole: inaugurato il nuovo archivio per chiarire "una delle pagine più buie del nostro tempo"

Nella mattinata di oggi è stato inaugurato, con una festa, il nuovo Archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto - Centro di documentazione per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra alla Casa della memoria di Marzabotto.

Dopo circa tre anni di riordino e inventariazione, prende forma un archivio, completamente rinnovato e in gran parte inedito, di carte, foto, video, atti processuali e manifesti, utili per comprendere e studiare l’eccidio di Monte Sole, avvenuto in questo territorio più di 79 anni fa, e la memoria attiva che ha generato. Una realtà completamente rinnovata che sarà accessibile a tutti: dagli addetti ai lavori ai semplici curiosi che hanno voglia di approfondire una delle pagine più buie del nostro tempo.

Durante la festa, dopo i saluti del comitato, il lavoro archivistico svolto è stato brevemente illustrato dalla storica Eloisa Betti, la responsabile scientifica del progetto di consolidamento dell’Archivio per conto del Comitato, ma sono intervenuti anche gli archivisti della cooperativa Ebla che, insieme all’informatico Carloalberto Canobbi, hanno realizzato le varie attività di riordino e inventariazione.

Foto: Carloalberto Canobbi