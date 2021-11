Musica "a palla" in via dell'Arcoveggio: a fare festa un ubriaco e un positivo al covid

Fanno festa alle 7 della mattina svegliando tutto il vicinato, così i residenti di via dell'Arcoveggio hanno chiamato il 112 alle 7 di ieri, 1° novembre poichè il volume dello stereo di una BmW X5 con le portiere aperte era decisamente troppo alto.

I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno identificato conducente e passeggero: il primo, napoletano 40enne, residente a Bologna, pluripregiudicato per resistenza e spaccio, era completamente ubriaco e ha aggredito i militari con calci e pugni, quindi è stato arrestato per resistenza.

Il secondo, bolognese 44enne, residente a castel Maggiore, è risultato, dalla banca dati e per sua stessa ammissione, positivo al coronavirus, quindi è stato denunciato penalmente per non aver rispettato l'isolamento fiduciario.