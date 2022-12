Più abuso di alcol tra i giovani. Si teme anche mix cocaina

Cresce a Bologna il consumo di alcol tra i minori e i più giovani. Un trend in aumento costante da almeno cinque anni. E negli ultimi tempi inizia a preoccupare la nuova abitudine che sta emergendo, di consumare insieme alcol e cocaina. Lo spiega Marialuisa Grech, direttrice del SerDP dell'Ausl di Bologna, al termine del convegno organizzato oggi in città sull'esperienza di Area 15.

"In generale a Bologna non vediamo fenomeni particolarmente allarmanti rispetto ad altre metropoli, dove l'abuso di alcol e cocaina è molto frequente- precisa Grech- la nostra attenzione va più sui giovani, perchè gli accessi in Pronto soccorso e i numeri rilevati ci dicono che più gli anni passano e più il trend è in crescita. Tra i 18 e i 24 anni abbiamo i numeri più importanti, ma abbiamo anche 14enni e 16enni". Questo aumento, dunque, riguarda sia i minorenni sia i giovani fino ai 24 anni.

"Vediamo un trend in crescita negli ultimi cinque anni", conferma Grech, citando l'ultimo report in ordine di tempo fatto dall'Osservatorio epidemiologico dell'Ausl di Bologna. "Non sono numeri da un anno all'altro che ci preoccupano particolarmente- spiega la direttrice del SerDP- ma se facciamo un'analisi degli ultimi anni, vediamo che questo numero tende sempre ad aumentare. Soprattutto quello che ci preoccupa è l'abuso di cocaina e l'abuso di cocaina associata all'alcol. Questo in tutte le fasce di età". A fronte però di un numero di accessi ai servizi costante per alcol nella popolazione generale, "di anno in anno i numeri dei giovani stanno crescendo", afferma Grech.

Oggi l'uso di sostanze "è ben diverso da un'idea classica che possiamo avere di tossicodipendenza- continua la responsabile del SerDP di Bologna- oggi i ragazzi assumono in particolare per due motivi: legato al divertimento, ed è uno uso spesso smodato e poco critico, assumendo un po' di tutto e finchè ce n'è; oppure sviluppano un uso assiduo di una sostanza sola con finalità autoterapica, perchè li aiuta a stare bene dal punto di vista psicologico". Per questo, sottolinea Grech, "ci rendiamo conto che è necessario cambiare l'organizzazione dei servizi e l'approccio alla presa in carico".

Ma anche l'attività di prevenzione deve evolversi. "Lavoriamo più sulle capacità di vita- spiega- che senso ha andare a fare una prevenzione specifica solo per le sostanze o solo per le malattie sessuali? Quello che dobbiamo fare è mettere i nostri ragazzi nella possibilità di sviluppare la loro capacità critica e le loro emozioni. Così quando poi si trovano davanti alle difficoltà, possono scegliere in serenità cosa è meglio per la loro vita. Per questo, rispetto agli interventi informativi a pioggia, stiamo pensando a percorsi educativi di 'peer education' perchè tra pari l'impatto è differente. La prevenzione va pensata come una scienza, con indicatori che ci dicono che impatto avrà sui ragazzi e che deve basarsi molto sul rapporto tra pari. Quello che si fa a Bologna è orientato in questo senso". (Dire)