Imola, inaugurata la nuova area verde in via Scarabelli. Panieri: "La prima delle quattro previste"

A Imola è stata inaugurata una nuova area fitness nel prato adiacente al Centro Sociale “Giovannini”, nel quartiere Marconi (via Scarabelli, 4), che è stata finanziata da Despar e sarà a disposizione dei cittadini. Si tratta della prima delle quattro aree verdi riqualificate, con l’inserimento di attrezzature per il fitness all'aperto o di giochi per bambini frutto di un apposito bando pubblicato dal Comune a fine 2021 e in scadenza alla fine di quest’anno. Le altre tre aree che verranno inaugurate nele prossime settimane sono, nello specifico, l'area giochi al Centro Sociale La Stalla, al Centro Sociale Bocciofila e nel parco di via Volta.

“Questa collaborazione dimostra quanto il rapporto fra pubblico e privato possa portare opportunità e innovazioni nei nostri territori - ha detto il sindaco di Imola, Marco Panieri - L’attenzione della nostra Amministrazione per le numerose aree verdi diffuse nella nostra città e alla loro qualità ha funzionato e ci ha portato a raggiungere risultati concreti e tangibili. Siamo pronti a inaugurare 4 nuovi spazi, di cui due sportive per il fitness e due con l’installazione di giochi rivolti ai più piccoli, in modo da rendere alcuni angoli della nostra Imola più accoglienti, confortevoli e utili alla cittadinanza, perché nella vita all’aperto e nel decoro urbano passa un’importante fetta di qualità della vita di tutti noi. Ci tengo a ringraziare Despar e BCC Romagna Occidentale per il loro prezioso e fondamentale supporto nella realizzazione di due aree: hanno dimostrato di essere partner privati attivi nel territorio con grande responsabilità e una lodevole sensibilità per queste tematiche. Per quanto riguarda le due aree finanziate direttamente dal Comune, voglio specificare quanto la tipologia delle installazioni dell’area fitness sia inclusiva, visto che consente di svolgere attività anche a disabili o persone con ridotta mobilità. Anche su queste piccole attenzioni, che sono gesti concreti, si misura l’identità e la sensibilità di una comunità.”

Al taglio del nastro anche l’Assessora all'Ambiente del Comune di Imola, Elisa Spada: “La realizzazione delle tre aree gioco e della palestra all'aperto sono la dimostrazione dell'importanza della sinergia tra il Comune e le imprese del territorio che ringrazio per la grande disponibilità. Lo spazio pubblico e in particolare il verde pubblico ha un valore fondamentale per il benessere e la salute delle persone, di tutte le fasce d'età perché permette la socialità, il gioco, l'attività all'aperto. Per questo ci siamo impegnati per migliorare la qualità di questi spazi con attenzione a renderli accoglienti per più fasce d'età”.