Argelato, scoperta azienda-dormitorio nella zona industriale

16 denunce, tra cui gli stessi lavoratori e una 34enne, titolare dell'azienda. I carabinieri di San Giorgio di Piano hanno scoperto una manifattura tessile 'totale' nella zona industriale di Funo di Argelato, durante dei controlli nelle aziende per il rispetto della normativa anti-covid.

E' successo ieri pomeriggio. La scena che si sono trovati davanti i militari è stata a prima vista favorevole, con tutti i lavoratori distanziati e con la mascherina indosso. Ma le persone, in tutto 15, vivevano nello stesso magazzino, in condizioni igieniche precarie, con pareti di cartongesso a separare la zona di lavoro dalla quella di dimora.

Assente al momento del controllo la titolare, una 34enne cittadina cinese così come le maestranze. tutte persone di età compresa tra i 30 e i 43 anni. Nove di loro sono risultati irregolari. Dopo gli accertamenti, per i dipendenti è scattata una denuncia per invasione di terreni ed edifici, mentre la titolare dovrà rispondere di favoreggiamento, impiego e sfruttamento dell’immigrazione clandestina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.