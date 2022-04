Argelato: rave abusivo allo zuccherificio, strada chiusa al traffico

"Da questa notte è in corso un rave abusivo presso l'ex zuccherificio di Argelato". Lo rendono noto sui social Alessandro Erriquez, sindaco di Castello d'Argile, e Claudia Muzic, sindaca di Areglato-

"Nel corso della notte e della prima mattinata ci sono state diverse segnalazioni di forti rumori, sia ad Argile che a Mascarino. Dalle informazioni in corso ci sarebbero diverse centinaia di persone all'internoscrtive Erriquez - Per questioni di sicurezza e l'identificazione dei responsabili, via della Costituzione( incrocio via Centese) ed altre strade limitrofe all'area sono interdette al traffico. Sul posto varie pattuglie delle forze dell'ordine e personale sanitario. Sull'evoluzione, che per il territorio di Castello d'Argile potrebbe avere ripercussioni sull'impatto acustico, manterrò contatti stretti con i nostri carabinieri e la collega di Argelato Claudia Muzic, anche lei sul posto per accertarsi della situazione".

"Il disagio per i cittadini di questa zona di Argelato, e quelli di Castello d'Argile è indubbiamente legato al rumore, prima di tutto, ma non solo - scrive Muzic - Personalmente sono sul posto e terrò monitorato il decorso della situazione nel corso della giornata, ringraziando gli agenti in servizio il cui presidio è prezioso e auspicando una soluzione senza danni a persone ed allo stabilimento produttivo insediato all'interno dello zuccherificio".