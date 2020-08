Mihajlovic positivo al covid, la moglie Arianna: "Non giudicate, siamo tutti peccatori"

"Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori". Così in un post su Instagram Arianna Rapaccioni Mihajlovic, moglie dell'allenatore del Bologna FC.

Il mister, risultato positivo al coronavirus, e la consorte hanno trascorso le vacanze in Sardegna e, a giudicare dei post, almeno una serata al "Billionaire" di Porto Cervo. Il locale di Flavio Briatore è ormai considerato un focolaio ed è stato chiuso: secondo l'unità di crisi sarda, i positivi, oltre allo stesso patron, ricoverato al San Raffaele di Milano, sarebbero una sessantina.

Sinisa e l'imprenditore avevano anche partecipato a una partita di calcetto dove erano presenti anche Paolo e il figlio Davide Bonolis, Andrea Della Valle, fratello di Diego, l'allenatore Dario Marcolin e il giornalista Gabriele Parpiglia.

Arianna Rapaccioni Mihajlovic fa anche sapere, sempre su Instagram, di aver fatto il tampone e di essere risultata negativa. Quanto a Sinisa sta "molto bene, non ci sono sintomi e non abbiamo preoccupazioni di sorta al momento". Lo afferma, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e responsabile medici Serie A, come riferisce AdnKronos. "Se il calcio italiano sia a rischio nuovamente? E' chiaro, se aumentano i numeri dei contagi, uno slittamento del campionato sarebbe ipotizzabile, ma dovrebbero aumentare al punto da avere 15-20 contagiati a squadra. Cioè, una roba quasi impossibile o quantomeno molto improbabile. Quindi, non c'è nessun rischio per il calcio italiano. E' tutto sotto controllo e spero lo sia anche per il futuro. Il protocollo è ancora quello che ci ha accompagnato in questa ripresa. Noi abbiamo chiesto qualche revisione, anche perché la situazione è mutata tanto. Sono misure stilate in una situazione di emergenza, molto rigide. Adesso, i numeri sono diversi e abbiamo chiesto un allentamento del protocollo. Vedremo se verrà accettato così com'è o verrà modificato dal CTS. Siamo in attesa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Precisiamo che le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e che lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore". Lo fa sapere una nota dello staff del Billionaire : "Domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza", Falvio Briatore "si è recato all'Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L'imprenditore è stato ricoverato, e' stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico".