Mihajlovic, la moglie Arianna e lo sfogo social: "Esigo silenzio e rispetto"

"Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia... Parlano, rilasciano dichiarazioni (false), interviste sui giornali, senza sapere come sono andate esattamente le cose. Esigo rispetto e silenzio”. Una stilettata bella e buona quella di Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, scritta sul proprio profilo Instagram. Un messaggio decisamente piccato, anche se senza destinatario.

Il retroscena di Massimo Giletti

Un possibile ricostruzione dei fatti la fornisce Repubblica. Il giornalista Massimo Giletti, secondo scrive il quotidiano, avrebbe parlato dell'esonero di Mihajlovic dal Bologna in occasione della presentazione del suo libro, svelando un retroscena che potrebbe aver fatto infuriare Rapaccioni. “Prima che lui morisse sono andato a trovarlo. Si è detto che il Bologna avesse fatto una cosa brutta a mandarlo via. In pochi sapevano quello che stava vivendo. Lui non sapeva, perché sua moglie non ha voluto dirglielo, e non gliel’han voluto dire neanche i medici del Bologna, che però dovevano pensare alla società” avrebbe detto Giletti secondo Repubblica.

“A volte scriviamo cose come ‘vigliacchi’, e invece era una forma di autotutela. L’hanno voluto licenziare perché non c’erano risultati buoni, invece era un modo per dire ‘gli ultimi due tre-mesi della tua vita vivili con tua moglie e i figli’, visto che non arrivava a Natale. Gliel’hanno imposto così, poi alla fine ha capito” conclude il conduttore di Non è l’Arena. Questa l’intrusione nella vita privata della famiglia Mihajlovic che Arianna non avrebbe tollerato.

