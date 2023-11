In auto con armi e prodotti di dubbia provenienza: tre denunciati

Tre persone, un uomo di 31 anni e due donne di 29 e 23 anni, tutti originari di Ferrara, sono stati denunciati dai Carabinieri di San Giovanni in Persiceto per possesso ingiustificato di armi.

I fatti risalgono allo scorso 29 ottobre. I tre erano a bordo di un’auto in via Verona a Sant’Agata Bolognese: fermati, i militari hanno trovato nell’auto numerosi generi alimentari, diversi prodotti per l’igiene personale e una borsa antitaccheggio da donna. Tutto il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri.