Nel furgone droga, ascia e coltelli: automobilista nei guai e patente ritirata

Era all'interno del suo furgone parcheggiato vicino al cimitero comunale di San Lazzaro di Savena, quando i carabinieri hanno bussato al finestrino, nottata è finita poi con una denuncia.

Questa notte i militari della stazione, durante un servizio di controllo del territorio, hanno visto il mezzo fermo con le luci dell’abitacolo accese, quindi si sono avvicinati. Il conducente, 30enne, si stava preparando una sigaretta artigianale, quindi ha consegnato spontaneamente 2,2 grammi di hashish e 6,5 grammi di marijuana.

I carabinieri hanno quindi perquisito il veicolo rinvenendo una mazza baseball, un’ascia e tre coltelli di grandi dimensioni. L'uomo, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di detenzione di armi o oggetti atti a offendere, è stato sottoposto al ritiro della patente di guida e segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Alcol e droga alla guida nell’area metropolitana di Bologna

Come riferisce l'Osservatorio per la sicurezza stradale regionale, se nel semestre corrispondente del 2021, le sanzione amministrative per tasso alcolico 0,51 - 0,8 sono state 37, quelle penali (da 0.8 in su) con revoca della patente sono state 235, alle quali si aggiungono 24 sanzioni per uso di stupefacenti alla guida, nel primo semestre del 2022, le sanzioni amministrative sono state 40, quelle penali 368, oltre a 46 per stupefacenti.

Un dato interessante è l'età dei conducenti: "Non si parla di giovani, ma la maggior parte dei sanzionati è over 60".

Nel 2021 sono state 63 gli accessi per abuso di alcol e 26 uso di droghe (80% cocaina), nel 2022 sono stati rispettivamente 71 e 40 (90% cocaina).