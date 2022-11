Evaso dai domiciliari si fuma uno spinello in via Mazzini: addosso 13 grammi di hashish

Sarebbe dovuto restare presso il suo domicilio vista la condanna per spaccio di droga effettiva dal 1°ottobre, ma ieri sera alle dieci era in giro per via Mazzini dove anzi, si è fermato per fumare dell'hashish. Sostanza che oltre che nella cartina aveva in quantità anche addosso: 13 i grammi che sono emersi dalla perquisizione dei Carabinieri, i quali lo hanno poi arrestato.

Un'altra denuncia, sempre per il reato di evasione, per un 30enne che invece di rispettare i domiciliari nel comune di Baricella, era un in bar di Corticella: sarà anche che il suono è simile, ma i Carabinieri che lo hanno identificato lo hanno anche denunciato. Problemi anche per il locale nel quale è stato trovato, il cui titolare è stato multato per violazioni alle norme sulla vendita di alimentari.