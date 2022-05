Giovane accoltellato nel riminese: arrestato a Bologna il sospettato

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato nel bolognese, in esecuzione all’ordinanza di misura cautelare personale richiesta dalla Procura della Repubblica di Rimini ed emessa dal Gip, un 19enne di cittadinanza albanese che figura come il presunto indiziato del delitto di tentato omicidio avvenuto lo scorso 22 aprile a Viserba, quando un altro connazionale era stato accoltellato all'addome e alla coscia destra, poi ricoverato in pericolo di vita al Bufalini.

Grazie a una serie di testimonianze e attività info-investigativa anche attraverso l’uso di sistemi tecnologici, così come spiega RiminiToday, l’attività svolta sotto la direzione dalla Procura della Repubblica di Rimini ha permesso di individuare, nonostante la reticenza iniziale della parte offesa che non intendeva collaborare con gli investigatori, il presunto autore dell'aggressione che - è emerso nel corso delle indagini - si era immediatamente allontanato da Rimini dove lavorava, facendo ritorno nel bolognese per far perdere le proprie tracce. La perquisizione, effettuata all’interno dell’appartamento in cui il giovane era ospite di un amico, avrebbe permesso inoltre di ritrovare anche un coltello a serramanico, con una lama di 8 centimetri e manico di 12 centimetri, che secondo gli inquirenti è stato utilizzato per l’attacco. Dopo l’arresto il giovane è stato condotto al carcere della “Dozza” di Bologna.