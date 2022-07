Bolognese "in trasferta" a Rimini: molesto all'ospedale, doveva già essere in carcere

La Polizia di Stato di Rimini ieri sera ha tratto in arresto un italiano di 29 anni, in esecuzione a un Ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Dopo le undici e mezza di ieri, una volante è stata inviata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Infermi di Rimini dopo che era stata segnalata la presenza di una persona molesta.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno bloccato un italiano, originario della provincia di Bologna, gravato da numerosi precedenti penali per rapina, lesioni personali, atti persecutori, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, poi risultato avere a carico un rintraccio per l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Accompagnato in ufficio, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.