Spaccio alla Lunetta Gamberini, un arresto. Colto sul fatto e tradito dalle chat: "Se sei senza te ne do io..."

"E' arrivata la bella?". "Hai ancora dei lainz? Sei a casa? Arrivo". Le conversazioni delle sue chat non hanno fatto altro che confermare l'attività di spaccio alla quale i Carabinieri hanno assistito in diretta al parco Lunetta Gamberini nel pomeriggio di ieri, quando alla fine il pusher è stato arrestato. Intorno a lui quattro ragazzi poco più che maggiorenni, evidentemente acquirenti di una delle sostanze che gli sono state trovate addosso durante la perquisizione: 82 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana, 11 pasticche di mdma. E a casa un po' di scorta di erba e tutto il necessario per l'attività illegale, oltre a 180 euro in contanti. A finire in manette un cileno di 36 anni con qualche precedente, oggi agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.