Vede la Polizia e lancia "qualcosa" in aria: arrestato in Montagnola per spaccio

Erano le tre del pomeriggio di ieri, sabato di mercato in zona Montagnola, quando la Polizia ha fatto un giro di controllo che è poi finito con un arresto: alla vista degli agenti, un soggetto poi identificato come tunisino classe '77, ha lanciato qualcosa in aria. Facile immaginare di che si trattasse. La perquisizione personale ha portato alla luce dell'hashish, 36 euro, una lama di 4 centimetri.

Grazie poi ai cani poliziotto viene recuperato quell'involucro del quale l'uomo si era cercato di liberare. In totale l'hashish contava 19,26 grammi. Il soggetto in questione ha numerose condanne e precedenti per stupefacenti. Denunciato in stato di libertà ex. Art. 4 l.110/75 (porto di oggetti atti ad offendere).