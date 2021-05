Vede i poliziotti e si agita, addosso eroina pronta allo spaccio e denaro

Erano le 11 della mattina quando un uomo si è fatto notare dalla Polizia, impegnata nei controlli in zona Montagnola: la perquisizione gli ha portato dei guai ed è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

/ Via Irnerio

Oltre duecento euro di eroina addosso e va 'a passeggio' in zona Montagnola. La Polizia lo ha notato intorno alle 11.00 di ieri mattina e gli agenti hanno notato anche il suo nervosismo nel vederli: sottoposto al controllo si è scoperto perchè quello stato di agitazione visto che addosso aveva 7 involucri contenenti eroina del peso lordo di 4 grammi oltre a delle banconote di vario taglio per un complessivo valore di 235 euro. Si tratta di un giovane tunisino classe 2003, irregolare sul territorio nazionale: è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccioe sottoposto a direttissima prevista stamattina.