Vasta operazione anti droga a Bologna, fioccano arresti

17 misure cautelari eseguite nelle scorse ore nell’ambito di una vasta operazione anti-droga condotta dalla Squadra Mobile di Bologna. Al momento stretto il riserbo circa le investigazioni, i cui dettagli saranno resi noti nell'arco della mattinata odierna, in occasione di una coferenza stampa indetta dalla Questura.

Si tratta dell'ennesimo colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel nostro territorio inflitto nelle ultime settimane. Solo la scorsa, settimana a seguito di un blitz della squadra mobile, era finita in scacco una organizzazione che - procurandosi droga dal Sud Italia e dall'Albania, riforniva massicciamente il territorio metropolitano bolognese. Nella circostanza, i reati contestati, a vario titolo, erano quelli di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, in due casi, anche riciclaggio e autoriciclaggio. I lauti proventi dell'illecito traffico sarebbero anche serviti a foraggiare attività di vario tipo. E' il caso di una tabaccheria del bolognese, finita sotto sequestro preventivo proprio per tale motivazione, secondo quanto hanno motivato gli investigatori.

Sempre la scorsa settimana il questore del capoluogo emiliano, Isabella Fusiello, esprimeva soddisfazione per gli esiti di "un serrato lavoro svolto nel tempo" nell'ambito dei traffici di stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo i grandi traffici. Si cerca di usare il pugno duro anche nello smercio al dettaglio delle droghe. Pesanti o leggere che siano. In quest'ottica a metà del mese in corso, nel giro di due giorni, è stata ordinata la temporanea chiusura di due locali. Nel mirino sono finiti prima un caffè di Pieve di Cento poi di un bar di via Ferrarese, dove durante alcuni controlli delle forze dell'ordine erano stati riscontrati consumo di droghe in un caso e attività di spaccio nell'altro.