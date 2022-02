Spacciava dall'hotel, in casa contanti e 4kg di droga: 28enne in manette

A mettere la Polizia sulle sue tracce è stata un'addetta alla reception del Royal Hotel Carlton di Bologna, insospettita non solo dalle numerose visite che quel cliente riceveva, ma anche dal fatto che pagasse sempre in contanti e che avesse anche chiesto di cambiare stanza. Dai successivi controlli è infatti emerso che l'uomo, un 28enne italiano residente in città, aveva precedenti per reati in materia di droga, e alla fine nei suoi confronti è scattato l'arresto proprio per spaccio, visto che addosso, nella stanza d'albergo e a casa sua sono stati trovati oltre quattro chili di droga, tra marijuana, hashish e cocaina.

La segnalazione della receptionist, spiega la Questura, risale alle 15 di venerdì, e l'uomo, che alloggiava nella struttura da martedì scorso, è stato poi arrestato sabato mattina. Intercettato dai poliziotti in ascensore, il 28enne ha subito consegnato tre involucri, contenenti rispettivamente 1,79 grammi di marijuana, 7,32 di hashish e 0,87 di cocaina. La sua auto, che pure aveva attirato l'attenzione dell'Unità cinofila, è invece risultata 'pulita', mentre nella stanza sono stati trovati altri 6,72 grammi di hashish e 0,92 di cocaina.

A quel punto è scattata la perquizione dell'appartamento in centro storico che il pusher divide con altre tre persone, tutte con precendenti sempre in materia di droga. Nell'abitazione sono stati trovati nove sacchi di plastica contenenti 4,3 chili di marijuana, altri 10,8 grammi di hashish e 12,41 di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento, due coltelli con tracce di hashish e 2.840 euro in contanti. Il tutto è stato sequestrato, e nel frattempo sono stati svolti accertamenti anche sui tre coinquilini, tutti italiani.

La prima, una 29enne, aveva 28,5 grammi di marijuana, 35,48 di hashish e una pasticca di ecstasy, il secondo, un uomo di 33 anni, è stato trovato in possesso di 356 grammi di marijuana, 11,96 di hashish, un bilancino e 5.020 euro, e il terzo, un 38enne, aveva 11,59 grammi di marijuana e 93,45 di hashish. Anche in questo caso la droga e i soldi sono stati sequestrati, e tutti e tre sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio.