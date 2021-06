Droga, nel fine settimana due arresti per detenzione e spaccio

Il primo la scorsa notte in via Alessandrini, l'altro sabato pomeriggio al Cavaticcio

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Per questo motivo la scorsa notte, alle 2:20, la polizia ha arrestato un cittadino italiano, bolognese classe '83, trovato in possesso di oltre tre grammi di cocaina (divisi in sei 'palline'), un coltello a serramanico e circa 300 euro in contanti.

L'arresto è avvenuto in via Alessandrini dove la volante del commissariato Due Torri ha notato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per svariati precedenti per detenzione di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Perquisito anche l'appartamento, nella stessa via, all'interno del quale sono stati trovati altri 4,70 grammi di cocaina, anche questi già confezionati in due involucri più grossi, un bilancino di precisione e altro materiale usato per lo spaccio delle sostanze. L'uomo sarà processato in direttissima in mattinata.

Un secondo arresto è stato invece eseguito nel pomeriggio di sabato al Cavaticcio durante un apposito servizio all'interno del parco. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un cittadino del Gambia, 32 anni, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il reo è stato colto in flagranza durante una cessione di stupefacente. Perquisito, era in possesso di dieci grammi di marijuana e 75 euro. Anche lui sarà processato in direttissima in mattinata.