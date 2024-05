Furti e spaccate nel centro di Bologna, arrestati 5 presunti autori

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Hanno messo a segno 17 tra rapine, furti e spaccate nel centro di Bologna, tra febbraio e aprile scorso. Il personale della quarta sezione crimine diffuso della Squadra Mobile di Bologna ha individuato i presunti autori.

L’episodio più allarmante ha per protagonista un 22enne marocchino, con una serie di precedenti di polizia alle spalle. Il giovane si sarebbe reso responsabile di una rapina in una pizzeria in via Nosadella messa a segno con una pistola, risultata solo in una secondo momento un’arma giocattolo.

Fondamentali per individuare i presunti responsabili sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza dei locali e dei negozi presi di mira.

Cinque furti aggravati in locali e tabaccherie

È stato arrestato un 39enne italiano, che aveva già precedenti di polizia alle spalle. L’uomo è risultato il presunto responsabile di 5 furti aggravati in ristoranti e in una tabaccheria del centro storico. Il suo obiettivo erano le bottiglie di alcolici o il fondo cassa. L’uomo, in altre due occasioni, aveva tentato di sfondare la vetrina di esercizi commerciali, non riuscendo nell’intento.

In una ulteriore occasione il 39enne ha cercato di colpire con un complice, un 35enne italiano, anche lui con una serie di precedenti di Polizia alle spalle, che è denunciato in stato di libertà.

Vetrine sfondate con oggetti pesanti

Anche un altro 20enne italiano e un 35enne ivoriano sono statti arrestati per alcuni furti in attività commerciali avvenuti tra fine marzo e metà aprile. Per sfondare le vetrine, il ventenne usava gli oggetti che si trovavano vicino a lui. Incluse pietre, blocchi di cemento o altri oggetti pesanti.