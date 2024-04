Arresti per furto e droga, Arcioni: "Grazie ai cittadini per le segnalazioni" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Controlli mirati nelle zone calde della città di volanti, commissariati, polfer e reparto prevenzione crimine: gli agenti hanno battuto le zona del centro storico, della zona universitaria, della stazione e diverse vie della Bolognina.

Nel pomeriggio di ieri, un cittadino tunisino 20enne, irregolare su territorio italiano e già con precedenti, è stato controllato in Bolognina e trovato in possesso di uno zaino con circa un chilo di hashish e un coltello. Il processo per direttissima è previsto per la giornata di oggi. In serata, tra il Parco della Montagnola e via Barozzi sono stati rinvenuti circa 100 grammi di hashish in vari nascondigli e una borsa con cellulari e orologi, possibili proventi di furti.

Nel corso dei controlli notturni e grazie alle segnalazioni dei cittadini è stato anche arrestato in flagranza l'autore di furti, tentati e portati a termine, al una ristorante-rosticceria "Da magner" e nella sede del PD di via Repubblica. Lo stesso, 35enne italiano, era stato denunciato ieri per un furto in un locale del centro.

"Ringrazio la cittadinanza bolognese per la solerzia con la quale ci chiamate e chiedete il nostro ausilio - ha detto questa mattina ai cronisti Eleonora Arcioni, dirigente delle volanti - vi invito a continuare perché grazie ai vostri interventi e al nostro ruolo siamo riusciti a raggiungere degli ottimi risultati. Nella giornata di ieri - continua Arcioni - abbiamo effettuato l'arresto di zona Bolognina di un 20enne in possesso di quasi un chilo di hashish. Sempre, grazie anche alle vostre segnalazioni, siamo riusciti ad arrestare in flagranza di reato".