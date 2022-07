Viola il divieto di dimora, poi torna in via Indipendenza per un altro furto

Un primo arresto mercoledì, da parte della polizia, dopo aver tentato diversi furti in via Indipendenza. Poi ieri un secondo arresto da parte dei carabinieri: violato il divieto di dimora, l'uomo - 24enne marocchino - è tornato nello stesso negozio ma il dipendente lo ha riconosciuto chiamando i carabinieri che lo hanno arrestato. Oggi il processo per direttissima.

Il giovane mercoledì era stato arrestato per rapina impropria, lesioni e resistenza al pubblico ufficiale perché aveva aggredito un addetto alla sicurezza che si era accorto del furto.