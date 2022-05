Tentano furti in abitazione con cacciaviti e grimaldelli, due arresti

Si aggiravano in zona Fossolo con cacciaviti e grimaldelli, intenti a commettere furti in abitazioni. Ma gli agenti della squadra mobile di Bologna li hanno notati – proprio durante un controllo in zona volto a contrastare i furti in appartamento – e li hanno controllati. I fatti ieri mattina in via Misa dove sono appunto scattati due arresti nei confronti di due cittadini georgiani, classe 84 e 85, su cui pendeva un provvedimento di espulsione.

I poliziotti li hanno visti aggirarsi nei pressi di diversi citofoni e, insospettiti, si sono avvicinati per un controllo. Alla vista degli agenti, uno dei due ha provato subito a disfarsi di un oggetto che aveva in mano, un cacciavite poi recuperato dai poliziotti. Le volanti hanno così perquisito anche l'automobile, risultata essere noleggiata, dove hanno trovato diversi arnesi nascosti in una busta nel bagagliaio.

Denunciati per possesso di chiavi alterati e grimaldelli, i due georgiani sono risultati essere irregolari sul territorio con un'espulsione pendente e sono stati arrestati. Oggi il processo per direttissima.