Spaccio in zona Barca, in manette pusher e cliente: in macchina 100 grammi di cocaina

Due arresti per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sono quelli messi a punto ieri dalla polizia in zona Barca. L'operazione è partita qualche giorno fa quando gli agenti della squadra mobile, durante un servizio di osservazione, hanno notato un soggetto – italiano classe '76, pregiudicato per lo stesso reato – muoversi in modo sospetto con la sua auto.

Così ieri, tornati sul posto, precisamente in via de Pisis, lo hanno visto consegnare qualcosa ad un altro uomo per poi allontanarsi, entrambi in direzioni diverse.

Perquisito dagli agenti, l'uomo è stato trovato in possesso di 1.300 euro in contanti, considerati provento di spaccio, mentre l'acquirente – anche lui italiano, classe '81, incensurato – è stato fermato a bordo della sua auto in via Marco Polo con un panetto di 100 grammi di cocaina.