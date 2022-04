Minacciano un minorenne con il coltello, poi spintoni con la polizia: due arresti

Due arresti per tentata rapina aggravata, spaccio e porto abusivo di armi. I fatti ieri in prima serata in viale Lenin quando due giovani - un egiziano classe 99 e un italiano 2002 - hanno aggredito un 17enne con un coltello perché volevano rubargli la bicicletta.

A difenderlo suo padre, intervenuto in aiuto del minorenne. Poi subito l'intervento della polizia al quale i due hanno reagito provocando una colluttazione con gli agenti. Nessuno è rimasto ferito. I due, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dalla polizia.