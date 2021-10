Spaccio di cocaina e hashish: la polizia arresta quattro persone

Gli arresti ieri sera in largo Respighi e via Berlinguer

Quattro arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti ieri sera a Bologna: due in zona universitaria, in largo Respighi, e un altro in via Berlinguer, zona San Donato.

La polizia è intervenuta in entrambi i casi intorno alle 22. Nel primo caso a finire in manette, dopo una tentata fuga, tre ragazzi gambiani di 21, 24 e 30 anni. I tre in totale sono stati trovati in possesso di oltre tre grammi di cocaina, 85 grammi di hashish, 18 grammi di marijuana e un migliaio di euro in contanti.

Oltre alla sostanza rivenuta nelle tasche, i poliziotti hanno trovato anche altri involucri, già confezionati per lo spaccio, nelle panchine su cui erano seduti. I tre, tutti con precedenti specifici, sono stati arrestati per detenzione e spaccio in concorso. Il processo in direttissima questa mattina.

Stessa ora ma in via Berlinguer, i poliziotti fermano e controllano altri due soggetti che destavano qualche sospetto. Uno di loro, un cittadino senegalese di 25 anni, è stato arrestato perché trovato in possesso di varie sostanze per un totale di 36 grammi di marijuana, tre di cocaina e cinque di hashish. L'uomo aveva con sé 12 palline di stupefacenti, la maggior parte nascosta sotto la maglia. Inoltre è stato trovato in possesso di un accendino con una lama che serviva per preparare le dosi. Con precedenti di polizia, il giovane è stato arrestato e giudicato in direttissima questa mattina.