Due arresti per spaccio della Polizia: droga nelle tasche di due pregiudicati

Due uomini sono stati arrestati ieri, 7 settembre, dalla Polizia e entrambi dovranno rispondere del reato di spaccio di stupefacenti. Nel corso della mattinata, una volante in transito ha controllato un cittadino senegalese di 27 anni in via del Guasto, zona universitaria, trovandolo con oltre 20 grammi di hashish. In casa sono stati trovati un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, con carico diversi precedenti specifici, è stato arrestato e sarà processato per direttissima.

Nel pomeriggio è stata la Squadra mobile ad ammanettare un cittadino tunisino di 42 anni. Gli agenti che stanno pattugliando il quartiere San Donato e il rione Pilastro lo hanno controllato all'interno del parco John Lennon e gli hanno trovato 3 grammi di eroina e 210 euro. L'uomo, già pregiudicato, è stato arrestato. Anche lui sarà processato per direttissima.