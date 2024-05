Chiama i carabinieri ma in casa ha serre di marijuana e "funghetti"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Prima compone il numero 112, poi non vuole far entrare i carabinieri in casa. Un 55enne italiano ha richiesto l'intervento dei militari per una lite con la fidanzata. All’arrivo dei Carabinieri, la donna si era allontanata, mentre l'uomo non voleva farli entrare.

Naturalmente, la titubanza ha insospettito maggiormente i carabinieri che, dopo essere entrati nell’appartamento, hanno trovato una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, una struttura in metallo e da un armadio per la coltivazione, entrambi completi di accessori per il riscaldamento (lampade specifiche di vario genere), la ventilazione e l’umidificazione. Nella serra erano presenti tredici piante di cannabis, di varie grandezze. In un armadietto della medesima stanza erano invece riposti diversi flaconi di prodotti, molti dei quali specifici per la coltivazione (concimi, nutrienti, correttori di ph ).

Nell’armadio di una delle camere da letto era stata attrezzata una seconda serra (con ventilazione e lampade) ma non conteneva piante. In un armadietto del soggiorno sono stati trovati alcuni vasetti di vetro con all’interno marijuana essiccata e altri vasi con dei funghi allucinogeni, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 55enne arrestato dai Carabinieri è stato trattenuto in regime di arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto.

