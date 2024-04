Ketamina, Hashish e coca: 3 kg di droga sequestrati a Crevalcore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quasi tre kg di droga sequestrati e un arresto. E' il bilancio di un'operazione eseguita dai carabinieri di Crevalcore.

Da quanto si apprende, il tutto è partito da un controllo stradale di routine per le vie del centro. Fermato un’automobilista 25enne, durante l'ispezione è apparso particolarmente agitato, come se stesse nascondendo qualcosa. Così i militari lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di 25 grammi di cocaina. A quel punto, i Carabinieri lo hanno accompagnato a casa per continuare le operazioni di ricerca e, durante la perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, in particolare, 1,8 kg di Hashish e oltre 1 kg di Ketamina. Sequestrata la droga, il 25enne, domiciliato in provincia di Bologna, è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e associato presso la Casa circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna.