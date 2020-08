Droga e denaro negli slip, arrestato dalla Polizia in zona Parco della Montagnola

I poliziotti lo hanno notato ai piedi del Parco della Montagnola e lo hanno fermato per un controllo: lui sembrava nervoso e quando gli agenti hanno notato un rigofiamento nei pantaloni lo hanno perquisito. I sospetti erano fondati e addosso gli sono stati trovati tre involucri di hashish per un totale di 35 grammi e 260 euro in pezzi di piccolo taglio.

Sono scattate quindi le manette per questo 30enne tunisino risultato irregolare sul territorio e privo di precedenti. Il reato per cui è stato ammanettato è di detenzione ai fini di spaccio.