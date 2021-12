Fermato per un controllo, sotto il sedile nasconde 120 grammi di coca

In auto con 23 dosi di cocaina per un totale di oltre 120 grammi di sostanza. Per questo ieri un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri di Castello D'Argile per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, cittadino italiano incensurato, è stato fermato dai militari per un controllo ed è stato trovato in possesso di vari involucri confezionati, nascosti sotto il sedile della vettura con alcune calamite. I militari lo hanno trovato inoltre in possesso di 170 euro, contanti ritenuti il provento dell'attività di spaccio.