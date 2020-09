Altro arresto per droga, militari: "Grazie ai cittadini attenti a segnalare atteggiamenti sospetti"

Droga al quartiere Saragozza, dove lunedì sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 27enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio è terminato con l’arresto del giovane e il sequestro di tre panetti di hashish (oltre 300 grammi), denaro contante e materiale adatto al confezionamento della droga che lo stesso nascondeva all’interno della sua abitazione in zona. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 27enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

"Cittadinanza vicina all’Arma per segnalare atteggiamenti sospetti nel quartiere"

E' solo l'ultimo episodio di lotta alla circolazione di sostanze stupefacenti ingaggiata dalle forze dell'ordine in città. Lotta che passa anche dalla collaborazione con la cittadinanza, come avvenuto anche in questo caso. "La scoperta - sottolineano i militari - è stata fatta grazie a una minuziosa attività info-investigativa che sviluppata grazie alla collaborazione con la cittadinanza, sempre vicina all’Arma dei Carabinieri per segnalare gli atteggiamenti sospetti delle persone che si aggirano nel quartiere".

(foto Carabinieri in città - immagine di repertorio)