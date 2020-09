Via Duse: trova un ladro nella sua auto, lui gli mostra il sangue e scappa

Il proprietario di un'auto parcheggiata in via Duse, avvicinandosi al suo mezzo ha viosto che il finestrino era rotto e che all'interno dell'abitacolo un uomo stava rovistando fra le sue cose. A quel punto il ladro ha mostrato le mani insanguinate ed è subito fuggito via. Le ferite se le era provocate quando, poco prima, aveva usato delle pietre per infrangere i vetri della macchina.

All'arrivo della Polizia, intorno alle 8.30 del mattino, la ricostruzione e poi subito l'individuazione del soggetto (algerino classe '91) che è stato arrestato per tentata rapina impropria. L'uomo era pregiudicato.