Coppia di ladri tenta il furto al circoletto, i Carabinieri li aspettano fuori a colpo fatto

Arresto duplice per furto aggravato in concorso la scorsa notte, quando i Carabinieri di Creavalcore sono intervenuti dopo aver seguito un'auto a distanza: la targa del mezzo era infatti associata a una persona pregiudicata di Finale Emilia. La vettura, notata durante un pattugliamento volto a prevenire i furti tipici del periodo estivo, si è fermata a Corporeno, una località del Comune di Cento. Dall'abitacolo sono usciti un uomo e una donna entrambi diretti verso il circolo Anspi di Piazza Francesco Borgatti.

Ad osservarli (lui indossava uno scaldacollo e delle calze a maglia) anche i Carabinieri in borghese che hanno assistito allo scasso della serranda del locale e al loro ingresso nel bar, in seguito anche all'uscita con la refurtiva: 100 euro di fondo cassa e un rotolino di cartone contenente monete per altri 50 euro. La sorpesa dei ladri solo una volta fuori.

Si tratta di un uomo di Cento classe '76 e di una donna di Finale Emilia nata nel '79, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. Nella casa della donna anche una ciotola con altre monete per totale 200 euro oggetto di accertamenti per verificarne la provenienza.