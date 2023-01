Bonus 110, ruba materiale edile da un palazzo in zona Savena. 36enne nei guai

Due arresti: uno per tentato furto aggravato e un altro per rapina aggravata. Sono quelli eseguiti dalla polizia nella giornata di ieri nei confronti di due cittadini. Il primo intorno alla mezzanotte fra sabato e domenica quando un cittadino romeno di 36 anni, con precedenti, è stato sorpreso nei pressi di un condominio in zona Savena mentre asportava materiale edile da un palazzo in cui sono in corso i lavori del Bonus 110. La segnalazione, prima di mezzanotte, da parte di un passante. All'arrivo della polizia, l'uomo è stato bloccato e il materiale recuperato.

L'altro arresto, per tentata rapina aggravata, è avvenuto ieri pomeriggio al supermercato Conad di via Borgo San Pietro dove un cittadino tunisino di 37 anni, con precedenti, ha tentato di rubare della merce nascondendola sotto la giacca e quando è stato scoperto ha cercato di colpire il vigilantes con una bottiglia.