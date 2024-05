Si cura in un centro medico, ma viene arrestato per maltrattamenti in famiglia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si era andato a curare in un centro medico di viale Ercolani, ma è stato scoperto. È successo ad un 52enne di origine marocchina, che a suo carico aveva un ordine di esecuzione per una condanna a anni 4 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La Volante ha individuato l’uomo che, dopo gli accertamenti, è stato portato nel carcere della Dozza per scontare la sua condanna.